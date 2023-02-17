В НАТО прокомментировали встречу Алиева и Пашиняна

Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поделился в своем твиттере публикацией по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это действительно актуально. Это ключ к обеспечению стабильности на Южном Кавказе. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.

Напомним, что в заседании, которое прошло 18 февраля под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмид.