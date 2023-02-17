Песков раскрыл детали послания Путина
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина раскрыл некоторые детали предстоящего послания российского президента Федеральному собранию.
Как отметил Песков, россияне ожидают услышать от президента оценку «спецоперации», международной ситуации и видение «дальнейшего развития».
«Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», - сказал представитель Кремля.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля.