Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:08

Тема Украины, как и ожидалось, стала центральной на 59-й конференции по безопасности в Мюнхене. Она, к счастью, не была столь глобальной, как предыдущая. Как сказал один из ее участников, не столь «вселенской». И это позволило избежать острых дискуссий, часто чрезмерно пассионарных. В этом году в Мюнхен не пригласили представителей России. И министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не смог бы повторить свою сентенцию (далее цитата из The New York Times) о том, что «аннексация Крыма была ответом на призыв к самоопределению людей полуострова, в то время как украинцы развязали насилие в отношении евреев, а США добивались мирового господства».

Почти все разговоры как на сцене, так и за барной стойкой касались Украины. Как долго продлится конфликт (вывод - долго), насколько устойчиво единство Запада (достаточное), какова скорость поставок вооружения Украине (недостаточная), что думает дальше делать Владимир Путин (никаких идей ни у кого на этот счет нет). В интервью Кристиан Аманпур, знаменитой ведущей CNN, канцлер Олаф Шольц сказал, что «пытаться предсказать, когда, в какой месяц закончится война, не является хорошей идеей». И добавил к этому: «На самом деле, главным решением будет то, что все мы должны объявить о нашей готовности делать все, что нужно (чтобы помочь Украине), и мы будем делать это».

Но далеко не все западные лидеры решительно поддержали такие слова. Французский президент Эммануэль Макрон, например, вновь намекал на перспективу окончания войны путем переговоров. И хотя он также говорит, что Запад готов к длительному конфликту и что сейчас не время для переговоров с Владимиром Путиным, французский лидер неоднократно употреблял слова «диалог» и «обязательство». И уж совершенно странными прозвучали слова Макрона о том, что «Украина должна победить, но уничтожать Россию нельзя». Как добиться одновременно и того и другого, он не объяснил. Надо, вероятно, ему вновь ехать в Москву на встречу с Путиным, может быть, тот подскажет.

Декларируемое всеми западными лидерами единство разъедает не только мелкие трещины, но и преобладающий пессимизм. «Я подозреваю, что через год мы будем находиться (в Украине) в той же точке, что и сейчас, - говорит Стивен Вейт, профессор Гарвардского университета. - Но ведь судьба 21-го века зависит не только от того, кто получит бОльшую часть Донбасса». В Мюнхене громко прозвучала речь вице-президента США Камалы Харрис, которая обвинила Россию в тягчайших преступлениях против человечности и призвала привлечь к ответственности ее лидеров. Как указывает Reuters, Вашингтон надеется, таким образом, еще больше изолировать российского президента, угрожая членам его правительства санкциями и даже уголовным наказанием. Однако, как говорят американские аналитики, выдвинутые Харрис обвинения никак не скажутся на ходе военного конфликта. А некоторые сенаторы США, в частности, Том Малиновски, полагают, что фокус был избран неверный - сейчас надо говорить прежде всего о быстрой военной помощи Киеву. Дисгармония прозвучала и в репортаже издания Politico из Мюнхена. «Это конец мира, который мы знаем», - выносит она в заголовок строчку из известной песни и добавляет: «И Мюнхен чувствует себя нервозно».

Какие же основания для этой нервозности? Помимо опасений, что конфликт в Украине может затянуться на годы, это и антизападная конфронтационная политика Китая. На конференции произошел довольно напряженный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и ведущего китайского дипломата Вана И - тот в одиночку представлял свою страну. Он касался обвинений США в том, что Пекин использует в шпионских целях аэростаты (китайский представитель назвал это «абсурдом» и «истерией»), и в том, что Китай рассматривает возможность поставки летального оружия России. Есть еще одна проблема, которая проявилась на конференции в Мюнхене. Как заявил британский историк Тимоти Гартон, «Запад стал более единым, но мы стали еще больше разъединены с остальным миром». Историк имеет в виду, что многочисленные страны Африки, Азии и Латинской Америки не поддерживают ни санкции в отношении России, ни военную помощь Украине, они не убеждены в «искреннем негодовании» западных стран вторжением в Украину и считают это возмущение «чистым лицемерием». Как антизападную акцию в Вашингтоне восприняли, в частности, начавшиеся в ЮАР военные учения совместно с Россией и Китаем.