На соревнованиях по горнолыжному спорту, организованных в туристическом центре «Шахдаг», был проведен флешмоб, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Во флешмобе участвовали 160 волонтеров – членов организации «Волонтеры туризма» и студенты Азербайджанского университета туризма и менеджмента. При помощи панкартов участники выложили портрет Гейдара Алиева и надпись «100 il» (100 лет).

Напомним, соревнования в Шахдаге посвящены 100-летнему юбилею общенационального лидера. Вчера, в первый день, там побывали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Государственного туристического агентства Фуад Нагиев, представители НОК Азербайджана и ряд известных спортсменов.