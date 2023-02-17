В Гяндже в доме обнаружены тела певца и танцовщицы
На улице Мухтара Гаджиева в Гяндже обнаружены тела мужчины и женщины.
Согласно информации, певец Турхан Алиев 1989 года рождения и танцовщица Айтен Абдуллаева 2000 года рождения были найдены мертвыми в своем доме.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Предполагается, что Т.Алиев и А.Абдуллаева скончались от отравления угарным газом.
Близкие покойных ранее сообщали в полицию об их исчезновении.