Кадыров задумал составить конкуренцию Пригожину

«Не перестаю радоваться успехам ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, «Вагнер» достигает поставленной цели в любой ситуации.

Бойцы чеченских спецподразделений «АХМАТ» лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК. Вместе бок о бок, в тесном взаимодействии они освобождают землю от фашистской нечисти и занимаются этим с первых дней начала СВО. Так и идут планомерно вперед, храня верность долгу и воинской чести.

Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», - написал Кадыров в своем телеграме.