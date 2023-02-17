Растет число жертв землетрясения в Турции

Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 40 689 человек. Об этом рассказал руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

«Число жертв растет. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Все еще есть надежда на спасение людей из-под завалов», - заявил он.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое число граждан. Поисковые работы на завалах продолжаются.