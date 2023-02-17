Госсекретарь США прибыл в Турцию фото; видео
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию, пишут турецкие СМИ.
Это первый визит Блинкена в Турцию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.
Самолет госсекретаря приземлился на базе США в Инджирлик. Его встречал американский посол Джефф Флейк.
Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Блинкен с борта вертолета турецких ВВС осмотрели зону землетрясения.
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