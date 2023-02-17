Госсекретарь США прибыл в Турцию фото; видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию, пишут турецкие СМИ.

Это первый визит Блинкена в Турцию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

Самолет госсекретаря приземлился на базе США в Инджирлик. Его встречал американский посол Джефф Флейк.

Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Блинкен с борта вертолета турецких ВВС осмотрели зону землетрясения.