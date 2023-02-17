Сепаратисты обсуждают «отставку» Варданяна

Есть определенные обсуждения по поводу отставки «госминистра Карабаха» Рубена Варданяна, результаты которых станут ясны в ближайшие дни, заявил «глава правящей парламентской фракции» сепаратистов Артур Арутюнян.

«На данный момент я ничего не могу сказать об отставке «госминистра Карабаха» Рубена Варданяна, но, конечно, есть определенные обсуждения, результаты которых станут ясны в ближайшие дни», - заявил Арутюнян.