Сепаратисты обсуждают «отставку» Варданяна
Есть определенные обсуждения по поводу отставки «госминистра Карабаха» Рубена Варданяна, результаты которых станут ясны в ближайшие дни, заявил «глава правящей парламентской фракции» сепаратистов Артур Арутюнян.
«На данный момент я ничего не могу сказать об отставке «госминистра Карабаха» Рубена Варданяна, но, конечно, есть определенные обсуждения, результаты которых станут ясны в ближайшие дни», - заявил Арутюнян.
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