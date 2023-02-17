Белый дом о причастности США к взрывам на «Северных потоках»
В статье американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» нет ни крупицы правды. О прямой и косвенной непричастности Вашингтона к диверсии в эфире Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому», - опроверг Кирби.
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