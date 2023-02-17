Сафрастян: Анкара хочет новый формат – Азербайджан-Армения-Турция

Стратегия Турции в регионе Южного Кавказа направлена на то, чтобы взять его под свой контроль и вытеснить отсюда Россию, заявил армянским СМИ академик, тюрколог Рубен Сафрастян.

«Когда я слушал выступление министра иностранных дел Турции Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с Мирзояном в Анкаре, у меня сложилось впечатление, что Анкара пытается взять на себя роль посредника, создать новый переговорный формат - Азербайджан-Армения-Турция. Сейчас Турция хочет сама быть посредником и вытеснить Россию из региона. В ближайшие месяцы мы увидим, так ли все на самом деле или нет?» - заявил Сафрастян.