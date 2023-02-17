Икрам Нур, автор haqqin.az 20:47

Иранский принц Реза Пехлеви заявил вчера, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна может сыграть положительную роль в мире, если оппозиционные силы получат поддержку дружественных стран. Пехлеви также сказал, что народ Ирана един и ожидает, что международное сообщество поддержит его идеалы. Это уже стало такой традицией – как только в Иране начинаются массовые протестные выступления, так тут же в медиаполе появляется 63-летний сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви.

И СМИ сразу начинают твердить, что вот оно солнце Персии, вот тот, кто со дня на день придет к власти, свергнув режим аятолл, причем этот его приход к власти будет исключительно мирным, поскольку иранский народ буквально на руках его в нее внесет. После массовых протестов в Иране конца прошлого – начала нынешнего года эти разговоры вспыхнули с новой силой. Да теперь еще со ссылкой на то, что в стенах американского Джорджтаунского университета прошло собрание наиболее известных представителей иранской оппозиции, в котором участвовали Масих Алинежад, Хамед Эсмаилиюн, Назанин Фанади, Ширин Эбади, Абдулла Мехтади, Гольшифте Фарахани, Али Карими, а также певица Гугуш. Чем не доказательство того, что нынешнему иранскому режиму осталось совсем недолго. Тем более что во главе этого почтенного собрания снова Реза Пехлеви, бессменный глава Национального совета Ирана. Проблема только в том, что разговоры о необычайной популярности и массовой поддержке принца Пехлеви в Иране – явное преувеличение. Даже в среде оппозиции и иранской диаспоры за рубежом к нему немало претензий. Да и сам «принц Персии» за годы своей диссидентской деятельности ничем особым себя не проявил, в громких делах замечен не был. Что заставляет иранцев задаваться вопросом: «А окажется ли он способен помочь стране перейти на рельсы демократического развития?» А некоторые идут еще дальше и спрашивают: «А есть ли у него вообще конкретная и адекватная программа преобразований?»

Юноша, так и не ставший шахом В биографии Резы Пехлеви нет ничего особо примечательного. Родился в семье иранского шаха Мохаммада Резы Пехлеви, что автоматически причисляло его к категории рожденных с золотой ложкой во рту. Правда, родители его вниманием не баловали: «Я общался с отцом и матерью не больше 10-15 минут в день». Венценосные родители переложили все заботы о сыне на французскую гувернантку. «Она была со мной с ранних лет, - как-то вспоминал Пехлеви. – Она была очень важна для меня, так как была со мной все время, действуя почти как родитель». А еще у него был постоянный компаньон, офицер шахской гвардии Ахмад Овейсси, специально назначенный на эту роль шахом. «Он был со мной с тех пор, как я родился. Мы были настоящими друзьями», - рассказывал журналистам «принц Персии». И нужно заметить, что Овейсси не покинул своего друга и воспитанника, уехав вместе с ним из страны и оставаясь рядом с Пехлеви до последней минуты своей жизни.

Родители выстроили для наследного принца настоящую золотую клетку. Элитная школа, названная в честь него, где обучались члены шахской семьи и дети наиболее близких к шаху соратников. Один и тот же круг общения из «социально близких». «Я был физически отделен от своей страны и ничего о ней не знал», - признает Реза Пехлеви. И узнать, нужно заметить, не успел, поскольку сразу после школы шах отправил его в США для обучения в летной школе на базе американских ВВС Риз, в штате Техас. Из-за событий в Иране он недоучился четыре месяца, срочно вернувшись в Тегеран к отцу. Но сертификаты на управление двумя самолетами, Cessna T-37 Tweet и Northrop T-38 Talon, все же сумел получить. С учебой у «принца Персии» как-то не складывалось. В 1979 году он начал учиться в гуманитарном колледже Уильямса в штате Массачусетс, но спустя год его бросил. Затем был факультет политологии Американского университета в Каире, но из-за пропусков занятий оставил и его. В 1981 году сообщалось, что он продолжил учебу в частном порядке у иранских профессоров, уделяя особое внимание персидской культуре и истории, исламской философии и нефти в Иране. А степень бакалавра политических наук он получил дистанционно в университете в Южной Калифорнии. Но не это главное. 31 октября 1980 года, в свой 20-й день рождения, Реза Пехлеви объявил себя новым правителем Ирана Резой Шахом Вторым. Кстати, в этот торжественный день интересный подарок ему сделали американцы. Представитель Госдепартамента США Джон Траттнер заявил, что Вашингтон не намерен его поддерживать, поскольку признает иранское правительство, пришедшее к власти в ходе исламской революции. Запомним это событие, оно еще понадобится нам чуть позже.

Ни дня без высказывания об Иране В 2018 году редакция журнала Politico задалась вопросом: «А на что живет Реза Пехлеви и из каких средств он финансирует свою политическую активность?» Как было написано в опубликованном по этому поводу расследовании, «принц Персии» живет на то, что осталось от его семейного богатства, а осталось, надо сказать, немало. К тому же он получает немалые пожертвования от иранских эмигрантов, бежавших из страны после исламской революции. То есть в деньгах Реза Пехлеви не нуждается. И может себе позволить, чтобы его рабочий день заключался в том, чтобы высказываться о современном Иране. Естественно, крайне критически. У него огромная поддержка среди иранских эмигрантов, тех, кто покинул страну во время и после исламской революции, согласно опросам, в этой среде его поддерживает каждый пятый из «иранских американцев». Но вот в самом Иране все обстоит далеко не так однозначно. Нет, было бы не совсем справедливым утверждать, что там нет тех, кто симпатизирует «принцу Персии» и не говорит о том, что неплохо было бы вернуть его к власти. Как точно подметил иранский интеллектуал Хашаяр Дайхими, «если бы сегодня был референдум и Реза Пехлеви был бы в избирательном бюллетене, он бы мог победить. Но только потому, что иранцы, негативно относящиеся к нынешнему режиму, не знают никого, кроме него».

Реза Пехлеви в Иране популярен у тех, кто никогда не жил при шахском режиме и не читал высказываний «принца Персии». Это примерно как с «монархистами» в России, чем конкретно был хорош царь-батюшка – никто толком сказать не может, мы в те времена не жили, но неплохо бы монархию восстановить. У остальных иранцев с более развитым критическим мышлением отношение совсем иное. Достаточно вспомнить, что в период недавних протестов митингующие массово провозглашали лозунги: «Нет шаху, нет верховному лидеру, смерть угнетателям!» и «Реза Пехлеви не мой представитель!» Реальность заключается в том, что большинство иранцев не хочет жертвовать своими жизнями в новой революции и свергать теократическое государство аятолл только для того, чтобы его заменил сын предыдущего диктатора, свергнутого революцией в 1979 году. «У аятолл и Пехлеви были десятилетия, чтобы управлять Ираном, - говорят они. – Но демократии и свобод нам это не принесло». К тому же у самого Резы Пехлеви нет программы преобразований, которая увлекла бы за собой иранские массы. Из конкретики он, по сути, озвучивал только один пункт: «позволить эмигрантам вернуться и внести свой вклад в строительство нового Ирана». «То есть, - рассуждают иранцы, - он привезет с собой из-за границы людей, которые не понимают современного Ирана, рассадит их в теплые кресла и на хлебные места, а нас заставит на них работать».

В недавнем интервью телеканалу «Маното» Реза Пехлеви ясно дал понять, что у него нет демократического решения множества проблем Ирана, и он не предлагает никакой структуры управления, которая могла бы гарантировать права курдов, белуджей, азербайджанцев и арабов-ахвази. Журналист спрашивает Пехлеви о том, как он относится к требованию этнических групп в Иране, которые говорят, что они готовы стать частью коалиции и правительства в изгнании, если Пехлеви и другие признают их отдельными нациями в многонациональном Иране. Его ответ, которому аплодировали его сторонники, шокировал многих других. Пехлеви отвечает: «Любая демократическая сила, которая верит в демократические институты и политическую прозрачность, может быть частью политической коалиции, которую мы требуем, но они должны верить, что территориальная целостность Ирана является красной линией. Любой, кто не верит в единство территории Ирана, не может быть частью политической коалиции, и это наш четкий сигнал для всех сторон». То есть никаких автономий и расширения прав другим национальностям в Иране, приди «принц Персии к власти», ждать не стоит. И также во многих других вопросах – конкретного видения будущего Ирана у Резы Пехлеви нет. Есть только общие рассуждения о демократии. Дескать, как только она в Иране появится, из ниоткуда, только по его пожеланию – как всем станет счастье.

Станет ли «принц Персии» ферзем на иранской шахматной доске? Предоставление Резе Пехлеви трибуны на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности может означать очень многое. Запад, похоже, всерьез задумался над тем, что на одном глобусе с Ираном мирно ужиться не получится, а иранский режим стремительно теряет адекватность. Поэтому наступило время решительных шагов, которые в первую очередь подразумевают выбор тех, кто встанет во главе сначала борьбы с сегодняшним иранским режимом, а дальше – если все сложится – и во главе нового Ирана. А потому приглашение «принца Персии» на форум, где собрался цвет мирового политикума, причем в большинстве своем именно те, кто принимает реальные решения, весьма показательно. Тем самым Запад и его союзники и партнеры однозначно дают понять Тегерану - мир уже устал от вас, без вас будет лучше и безопаснее. Да и иранскому народу полегче, хотя в таких вопросах о народе думают в последнюю очередь. Еще один тревожный звонок для иранского режима. Правда, в последнее время их прозвучало уже столько, как в самом Иране, так и за его пределами, что поневоле возникает ощущение, что правящие в Тегеране элиты поразила массовая глухота. Ведь в том, что они сражены неадекватным восприятием современного мира и страны, которой правят – сомневаться уже не приходится, чуть ли не каждый день приходит этому подтверждение.