На 34-й минуте главного тренера «Сабаха» Мурада Мусаева возмутили решения арбитра, и он получил желтую карточку. На этом российский специалист не успокоился и продолжил достаточно рьяно высказывать свое недовольство. В ответ на это главный судья матча Кямал Умудлу показал Мусаеву красную карточку. И тут наставник «Сабаха» окончательно вышел из себя. Выбежав на поле, он пытался добраться до арбитра, угрожая ему. Тренера с трудом остановили представители «Сабаха».

Чем же был так недоволен Мурад Мусаев? На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Сабаха». Как объяснил Мусаев уже после игры, по его мнению, в том эпизоде футболист «Туран-Товуза» Натан Одува сначала нарушил правила против игрока «Сабаха» Амина Сейдиева, а уже потом вошел в штрафную площадь, где была зафиксирована игра рукой со стороны Эльвина Джамалова. Как считает бывший главный тренер «Краснодара», арбитр пропустил фол против Сейдиева.

Стоит также сказать, что в моменте с пенальти в очень похожем эпизоде в прошлом туре судья матча «Карабах» - «Сабах» не назначил пенальти в ворота чемпиона. Тогда Мурад Мусаев высказал свое возмущение этим. Не исключено, что два разных судейских решения в похожих эпизодах также сыграли свою роль в весьма эмоциональном поведении российского специалиста.

В итоге «Туран-Товуз» обыграл «Сабах» со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 11-й минуте Натаном Одувой, а второй – Айханом Гусейновым на 64-й. Что касается же скандального пенальти, назначенного в ворота «Сабаха», то он реализован не был: Айхан Гусейнов пробил выше ворот.