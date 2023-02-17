Скандал в чемпионате Азербайджана: российский тренер выбежал на поле, угрожая арбитру ВИДЕО
Матч 23-го азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Сабахом» и «Туран-Товузом» получился скандальным.
На 34-й минуте главного тренера «Сабаха» Мурада Мусаева возмутили решения арбитра, и он получил желтую карточку. На этом российский специалист не успокоился и продолжил достаточно рьяно высказывать свое недовольство. В ответ на это главный судья матча Кямал Умудлу показал Мусаеву красную карточку. И тут наставник «Сабаха» окончательно вышел из себя. Выбежав на поле, он пытался добраться до арбитра, угрожая ему. Тренера с трудом остановили представители «Сабаха».
Чем же был так недоволен Мурад Мусаев? На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Сабаха». Как объяснил Мусаев уже после игры, по его мнению, в том эпизоде футболист «Туран-Товуза» Натан Одува сначала нарушил правила против игрока «Сабаха» Амина Сейдиева, а уже потом вошел в штрафную площадь, где была зафиксирована игра рукой со стороны Эльвина Джамалова. Как считает бывший главный тренер «Краснодара», арбитр пропустил фол против Сейдиева.
Стоит также сказать, что в моменте с пенальти в очень похожем эпизоде в прошлом туре судья матча «Карабах» - «Сабах» не назначил пенальти в ворота чемпиона. Тогда Мурад Мусаев высказал свое возмущение этим. Не исключено, что два разных судейских решения в похожих эпизодах также сыграли свою роль в весьма эмоциональном поведении российского специалиста.
В итоге «Туран-Товуз» обыграл «Сабах» со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 11-й минуте Натаном Одувой, а второй – Айханом Гусейновым на 64-й. Что касается же скандального пенальти, назначенного в ворота «Сабаха», то он реализован не был: Айхан Гусейнов пробил выше ворот.
В эти минуты проходит заключительный матч 23-го тура, в котором встречаются «Зиря» и «Карабах».
Напомним результаты трех предыдущих матчей 23-го тура: «Кяпяз» - «Шамахы» - 3:2, «Габала» - «Сумгаит» - 2:1, «Нефтчи» - «Сабаил» - 3:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 58 очков (22 матча)
2. «Сабах» - 53 (23)
3. «Нефтчи» - 48 (23)
4. «Зиря» - 32 (22)
5. «Габала» - 31 (23)
6. «Туран-Товуз» - 26 (23)
7. «Сумгаит» - 18 (23)
8. «Кяпяз» - 17 (23)
9. «Шамахы» - 16 (23)
10. «Сабаил» - 16 (23).