Премьер Эстонии: Россия должна за все ответить

Россия должна ответить за все свои преступления, если хочет иметь нормальные отношения с Западом после войны в Украине, заявила сегодня премьер Эстонии Кая Каллас.

По словам Каллас, когда война в Украине закончится, Россия должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления, а также за решение вторгнуться к своему соседу, если она хочет иметь хоть какие-то шансы на развитие нормальных отношений с Западом.

«Я не думаю, что могут быть какие-либо отношения с государством-изгоем, которое на самом деле не отказалось от империалистических целей... Если мы не усвоим этот урок и не будем преследовать преступления агрессии, военные преступления будут просто продолжаться», - пояснила премьер.