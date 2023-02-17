Жителя Сумгаита подозревают в убийстве жены
19 февраля около 19:00 в прокуратуру Сумгаита поступило сообщение о смерти Самиры Мамедзаде 1995 года рождения в 6-м микрорайоне города.
В ходе предварительного следствия появились серьезные подозрения, что женщину убил ее супруг Талех Ахмедов 1982 года рождения. Последний добровольно сдался следствию.
По факту прокуратурой Сумгаита возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
Предварительное следствие продолжается.
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