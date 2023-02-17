Экс-президент Кыргызстана: Я ушел по-английски

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства, встреча состоялась на нейтральной территории. Как стало известно кыргызским СМИ, она прошла в Дубае.

Атамбаев рассказал, что он оказался на встрече, но не был извещен о том, что на ней будут бывшие главы республики.

«Мне сказали, что меня приглашают на встречу с президентом Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, чтобы мы могли поговорить на равных как свободные люди и забыть старые обиды. Я помню добро и потому не мог отказаться и отменил даже заранее запланированную встречу с послом Испании по поводу виз. Как вы знаете, председатель правительства Педро Санчес пригласил меня на лечение - за что ему огромное спасибо!

Я тоже за мир и единство в стране. О чем и сказал. И я ценю добрые намерения президента Жапарова. Но в конце встречи возникла ситуация, когда я вынужден был уйти по-английски, не прощаясь ни с кем. Если в будущем возникнет необходимость я, конечно же, расскажу о подробностях.

Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы. Совмещение даст совсем иной результат. Слишком много крови пролито, слишком многое не должно и не может быть забыто. И, конечно же, виновные должны ответить. И простить должны сначала родные погибших. И я надеюсь, что президент Садыр Жапаров услышал меня и примет верное решение», - рассказал экс-президент Кыргызстана.

Напомним, что в прошлом году бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был оправдан по делу о беспорядках в октябре 2020 года.