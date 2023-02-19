Экс-глава МИД Беларуси мог покончить с собой

Причиной внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в ноябре 2022 года могло стать самоубийство, пишут оппозиционные белорусские СМИ со ссылкой на четыре источника в сфере государственного управления и медицины.

В издании отметили, что в последнее время жизнь министра сопровождала как политические, так и личные драмы.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе и с территории Беларуси, глава МИД считал, что проводимый им курс во внешней политике переживает крах. Также он знал, что в администрации Лукашенко ему ищут замену.

«Он понимал, что пребывание на высокой должности подходит к концу. А он после своих высот больше нигде себя не видел», - рассказал один из собеседников издания.

По информации издания, у Макея были также проблемы в семье.