Зеленский ввел санкции против российских банкиров

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против 333 россиян и «Московской биржи ММВБ-РТС».

Санкции, которые будут действовать в течение 10 лет, в частности, предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на деятельность в Украине, лишение государственных наград Украины.

При этом Министерство иностранных дел Украины должно уведомить страны Евросоюза, США и других государств о санкциях и поставить вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.