Байден может поставить Путину ультиматум

Президент США Джо Байден во время своего официального визита в Польшу 20-21 февраля может обратиться к российскому президенту Владимиру Путину в ультимативной форме. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как отметил Фейгин, Байден даст Путину последний шанс, чтобы все исправить. Если Путин не прислушается к словам лидера США и продолжит «мясорубку», с ним больше никто не будет разговаривать, а начнет действовать. Он подчеркнул, что Штаты могут принять различные решения, чтобы закончить войну в 2023 году. В частности, речь идет о самолетах и дальнобойных ракетах.

Фейгин предположил, что эта речь станет символической. По его словам, Байден склонен к символизму, ведь и ленд-лиз он подписал 9 мая.