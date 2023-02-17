Погосян: Россия никак не потянет войну с Турцией и Азербайджаном ВИДЕО
Никакой войны ОДКБ против Азербайджана и Турции не будет, заявил бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян.
«Вся российская экономика сегодня зависит от Азербайджана и Турции, весь их газ идет туда. Во-первых, Россия не тянет войну в Украине. Ну никак не тянет. Она не потянет войну с Турцией, объединенной с Азербайджаном. У нее нет таких сил и средств», - заявил Погосян.
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