Зеленский: Сейчас мы намного сильнее России

Российские войска в своем новом наступлении на территории Украины не могут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше. При этом Вооруженные силы Украины намного сильнее российских войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Конечно, они не могут идти дальше, они уже не так сильны, как раньше. Сейчас мы намного сильнее их», - сказал украинский президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что уже не имеет значение, новое ли это или старое наступление, поскольку «компромиссов больше нет».

«Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей. Поэтому для нас не имеет значения, будет ли это старое или новое вторжение. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше нет. Было нарушено международное право, было нарушено все человеческое, что только может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, но все идет не по их планам», - заявил он.