Зеленский о сроках войны с Россией

В современном мире война, развязанная Россией против Украины, не может длиться много лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовимся к кратковременной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было сделано в 2014 году», - отметил глава украинского государства.

Зеленский снова напомнил, что Украина предложила формулу мира, в которой есть десять пунктов.

«Хотим закончить эту войну победой для всех нас, которая будет исторической победой, и будущие поколения россиян также будут нам благодарны», - добавил он.