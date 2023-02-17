Предстоящие недели назвали решающими для Украины

Предстоящие несколько недель и месяцев станут решающими для Украины, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом он заявил в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос, когда, по его мнению, может завершиться война в Украине, министр заявил, что делать предположения об этом - все равно что «смотреть в хрустальный шар». «Я не знаю. Она может продлиться по меньшей мере два-три года, чего, я надеюсь, не произойдет, или может завершиться в ближайшие месяцы», - сказал Писториус, заверив, что Германия будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

По мнению министра, главной задачей для союзников Киева станет обеспечение противовоздушной обороны Украины: «Ближайшие несколько недель станут весьма решающими для Украины, я думаю. Потому что, как мы уже выяснили от генерала Марка Милли несколько месяцев назад в Рамштайне еще осенью, приоритетной задачей для нас является обеспечение противовоздушной обороны... Поэтому ближайшие несколько месяцев очень важны, но не будут определяющими», - считает Писториус.