Северная Корея запустила ракеты. Токио запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Южная Корея и Япония зафиксировали несколько пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Все они упали в воду. Токио в связи с этим запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске 20 февраля одной ракеты в сторону Японского моря. В настоящее время анализируются характеристики полета. О запуске также заявило японское Минобороны. По данным ведомства, был зафиксирован пуск двух ракет. Высота полета первой составила 100 км, дальность – 400 км, второй – 50 и 350 км соответственно. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея подтвердила проведение учений с использованием реактивных систем залпового огня. Как следует из сообщения ЦТАК, артиллерийское подразделение Корейской народной армии произвело два выстрела из 600-мм ракетной системы залпового огня в сторону Японского моря. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чен заявила, что Северная Корея и дальше будет запускать ракеты в Тихий океан, если американские войска не прекратят активность на Корейском полуострове. 19 февраля Южная Корея и Япония проводили совместные учения с США на фоне запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

По ее словам, Пхеньян наблюдает, что в последнее время на Корейском полуострове активизируется движение американских стратегических ударных средств. "Мы предпримем соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза", – сказала она.