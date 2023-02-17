Погибли армянские военные
В Армении двое военнослужащих погибли в результате ДТП в Сюникской области (Западный Зангезур), сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.
Согласно сообщению, "из-за схода снежной лавины... автомобиль Минобороны УАЗ скатился в ущелье, вследствие чего погибли военнослужащие контрактной службы Зоранд Грантович Арзуманян и Зорак Самвелович Ераносян".
Еще двое военнослужащих госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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