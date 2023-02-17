Рисунки аборигенов могут заменить портрет Елизаветы II на австралийских долларах
Резервный банк Австралии (RBA) вернется к обсуждению нового дизайна 5-долларовых банкнот, на которых портрет британского монарха должны были сменить традиционные рисунки аборигенов.
Об этом сообщается в письме главы регулятора Филипа Лоуи.
«Мы вернулись к выбору дизайна для банкноты достоинством в 5 австралийских долларов. Вопрос о размещении на ней портрета монарха имеет национальное значение, и мы запрашиваем мнение правительства относительно того, должен ли портрет короля Карла III заменить изображение Елизаветы II», - указано в письме.
Как пояснил Лоуи, если правительство Австралии намерено разместить портрет короля на 5-долларовой банкноте, то Резервный банк «запросит соответствующее изображение у королевской семьи».
«Если будет принято другое решение, мы предложим новый дизайн, в котором отдадим дань уважения культуре и истории первых австралийцев», - сообщил он.
В RBA также отметили, что разработка и печать новых банкнот займут несколько лет, однако у банка есть запас купюр, которого должно хватить по меньшей мере на 3 года.