Банк Республика открыл 35-ю точку обслуживания в Газахе

Так, банк открыл свою 35-ю точку обслуживания в городе Газах. Участвовавшее в мероприятии руководство Исполнительной власти района и банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала.

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, продолжает расширять сеть обслуживания, чтобы обеспечить доступность банковских услуг и продуктов для своих клиентов.

Руководство ИВ района и предприниматели отметили, что открытие в Газахе филиала Банка Республика, одного из ведущих банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, а также для создания новых рабочих мест, и пожелали успехов коллективу филиала.

В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Газах, проспект Гейдара Алиева, 76.

В настоящее время Банк Республика имеет 32 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы Азербайджана. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.