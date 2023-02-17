Зеленский: Украине важно защитить Бахмут, но не любой ценой

Украине важно защитить город Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются ожесточенные бои, но она будет воевать на этом участке фронта, пока это разумно. Об этом в интервью итальянским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это не особенно большой город. Как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Нам важно его защитить, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем сражаться, пока это будет разумно. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил Зеленский в ответ на вопрос, стоит ли терять людей ради защиты Бахмута.

Украинский лидер отметил, что после захвата Бахмута российские войска хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска — «вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут».