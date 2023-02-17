Победители второго конкурса Yüksəliş побывали в Kapital Bank

В рамках менторской программы второго конкурса Yüksəliş председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев встретился с победителями конкурса Джамалом Нагиевым и Ханбабой Султанлы. Ровшан Аллахвердиев поздравил Джамала Нагиева и Ханбабу Султанлы с победой, отметив, что им будет оказана необходимая поддержка для повышения их управленческого опыта.

«Несмотря на то, что конкурс проводился во второй раз, он вызывает особый интерес у молодых талантов по всей стране. Именно благодаря Yüksəliş многие получили возможность пройти менторскую программу и работать на руководящих должностях. Как и в первом конкурсе, в этот раз в качестве одного из управляющих руководителей проекта я буду тесно сотрудничать с победителями конкурса на основе индивидуальных планов развития, делиться с ними своим опытом, помогать раскрывать их потенциал. Уверен, что победители смогут воспользоваться этой возможностью и добиться определенных успехов в своей профессиональной жизни», — отметил Ровшан Аллахвердиев.

Победители второго конкурса Yüksəliş, в свою очередь, поблагодарили Ровшана Аллахвердиева за созданную в рамках менторской программы возможность, искренний прием, а также выразили желание воспользоваться его личным опытом.