Основная фаза наступления России происходит в Луганской области Украины, однако захватчикам не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность этого наступления.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается и Россия, вероятно, не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимой.