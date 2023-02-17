По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в пресс-службе ведомства.

До сих пор азербайджанскими спасателями из-под завалов в Кахраманмараше и Хатае были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 780 человек.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.