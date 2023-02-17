Столкновения на афгано-пакистанской границе

По их данным, перестрелки между представителями движения «Талибан» и пакистанскими пограничниками начались рано утром и продолжаются вплоть до настоящего момента. Причина, по которой произошел конфликт, пока неизвестна.

Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники в афганской провинции Нангархар.

Со своей стороны пакистанская газета Dawn проинформировала в понедельник, что инициатором столкновений стала афганская сторона. Информация о пострадавших пока не приводится.

В воскресенье афганский телеканал TOLONews сообщил, что талибы приняли решение о приостановке движения через КПП «Торхам» по причине того, что пакистанская сторона не выполнила своих обязательств. О каких именно обязательствах идет речь, представители «Талибана» не уточнили.