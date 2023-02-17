Польша требует от НАТО гарантий безопасности для Украины

По словам Дуды, обещания гарантий безопасности "были бы важны" для Украины и морального духа ее солдат, вызвав "ощущение, что НАТО поддерживает их".

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить послевоенные гарантии безопасности Украине. Об этом он заявил в интервью Financial Times накануне визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Президент Польши также призывал главу Белого дома "в очень решительных выражениях" подтвердить во время своего визита в Варшаву, что США безоговорочно поддерживают 5 статью договора НАТО о коллективной обороне, согласно которой любое нападение на государство-член альянса рассматривается как нападение на всех участников блока, пишет Financial Times.

Гарантии безопасности, которых добивается Киев, могли бы иметь структуру, обязывающую ведущие державы НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, предоставлять военную помощь в случае нападения на Украину в будущем, отмечает издание. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который вместе с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком стал соавтором официального предложения по послевоенной безопасности Украины, описал такие гарантии как аналогичные тем, что Израиль получает от США.