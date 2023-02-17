Блинкен проводит переговоры в Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Анкаре, говорится в сообщении МИД Турции.
Переговоры прошли в президентском дворце. По их итогам ожидается совместная пресс-конференция.
Планируется, что в ходе первого визита Блинкена в Турцию его также примет президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Во время визита Блинкен обсуждает с турецкими партнерами вопросы ликвидации последствий землетрясений в республике, заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, войну в Украине и двусторонние вопросы.