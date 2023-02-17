Эксперты в Баку обсудили социально-экономические последствия ревматоидного артрита

11:02

На днях в Баку состоялся «круглый стол» под названием «Распространенность и социальная значимость ревматоидного артрита (РА) в Азербайджане. Современные подходы к лечению», посвященный актуальным вопросам лечения РА, пути улучшения качества жизни пациентов и повышения доступности инновационной терапии. Организатором мероприятия выступило представительство АО «Р-Фарм» в Азербайджане. Выступления начались с минуты молчания в память о погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции.

В рамках мероприятия представители Минздрава Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева, TƏBİB, Госагентства обязательного медицинского страхования совместно с ведущими зарубежными и азербайджанскими специалистами-ревматологами и представителями лечебных учреждений обсудили важность ранней диагностики, доступность современной терапии для пациентов и социально-экономическую значимость РА. Ревматоидный артрит – тяжелое аутоиммунное заболевание, характеризующееся прогрессирующей деструкцией суставов, поражением внутренних органов, что неизбежно приводит к потере трудоспособности, инвалидности и снижению продолжительности жизни больных. Основные социально-экономические последствия заболеваемости ревматоидным артритом, приводящего к инвалидизации уже через 3–5 лет после начала заболевания, обусловлены тем, что поражаются в основном лица молодого трудоспособного возраста.

Основными докладчиками выступили профессор Ахмет Гюль (медицинский факультет Стамбульского Университета), к.м.н. доктор Михаил Самсонов (директор медицинского департамента АО «Р-Фарм»), доктор Рашад Джафаров (заведующий департаментом ревматологии Центрального военного госпиталя), д.м.н. профессор Надир Гусейнов (Азербайджанский медицинский университет), доктор Ширхан Амикишиев (медицинский факультет Стамбульского университета), PhD, доктор Шахла Гадиева (Национальный центр гематологии и трансфузиологии) и доктор Нумуне Алиева (клиника Лив Бона Деа). Доктора поделились опытом назначения препарата Артлегиа (олокизумаб) и результатами лечения пациентов в Азербайджане. В ходе разбора клинических случаев, эксперты на примере своих пациентов показали, что своевременно начатая адекватная терапия, лечение инновационными препаратами и регулярный мониторинг со стороны врача позволяет улучшить состояние пациента и привести его к длительной ремиссии, исключив инвалидизацию.