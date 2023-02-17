Если не будет Зангезурского коридора, не будет и Лачинского что говорится в новом предложении Баку?
В интервью ряду европейских телеканалов, которое президент Ильхам Алиев дал по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проходившей в Мюнхене в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена, были озвучены новые предложения, представленные армянской стороне.
В частности, глава государства сообщил, что азербайджанская сторона предложила Армении создать пограничный контрольно-пропускной пункт в начале дороги Лачин-Ханкенди, то есть, на границе двух стран. Аналогичные КПП должны быть установлены на въезде и выезде из Зангезурского коридора.
«Мы уже делали это предложение по неофициальным каналам, а сегодня представили его официально, - отметил президент Азербайджана. - Армения не высказала никакой позиции… По нашему первоначальному впечатлению, и Европа, и Америка считают наше предложение логичным. Это, безусловно, важный фактор для урегулирования двусторонних отношений. Потому, что если мы говорим о делимитации границы, то добиться её без пунктов пропуска невозможно. В начале и конце «Зангезурского коридора», а также между Лачинским районом и Арменией должны быть установлены контрольно-пропускные пункты».
Что на практике стоит за этим предложением? Означает ли оно, что Азербайджан отказывается от проекта «Зангезурский транспортный коридор», предполагающего беспрепятственную перевозку грузов и пассажиров из Азербайджана в Нахичевань и обратно без необходимости проходить через пограничные КПП?
Как известно, армянская сторона изначально была против этого варианта, подчеркивая, что движение по этому коридору может происходить исключительно под погранично-таможенным контролем армянской стороны.
Здесь важно уточнить, что сам по себе термин «Зангезурский коридор» в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года не фигурирует – в этом базовом документе речь идет об обеспечении беспрепятственного проезда из Азербайджана в Нахчыван, безопасность которого должна обеспечить ФСБ России.
В результате, армянская сторона уже более двух лет уклоняется от выполнения своих обязательств по данному пункту, заявляя, что она не будет выделять «экстерриториальный коридор» со своей территории, а соседний Иран и вовсе рассматривает открытие «Зангезурского коридора» как «закрытие» своих сухопутных границ с Арменией.
Даже поверхностный анализ предложения, высказанного президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона выдвинула не только четко обоснованное, но и абсолютно логичное предложение, смысл которого сводится к следующему: если Зангезурский коридор не будет открыт в изначально планировавшемся варианте, то и Армения, в свою очередь, может забыть о свободном проезде через Лачинский коридор. Другими словами, Азербайджан не станет возражать против создания пограничных КПП на въезде и выезде из Зангезурского коридора, но и Армения в таком случае должна быть готова к тому, что аналогичные КПП будут созданы при въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.
В геометрии и дипломатии такой подход называют «симметричным». Если ставится условие, что идущий через Зангезур груз из Азербайджана в Нахчыван должен находиться под погранично-таможенным контролем Армении, то точно такое же условие должно распространяться и на движение из Армении в Карабах, которое тоже должно подпадать под прямой и суверенный контроль Азербайджана.
Ну и, в завершении, финальный вопрос на элементарную логику: если армянская сторона не выполняет пункт об открытии транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, содержащийся в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, то почему Азербайджан должен безоговорочно выполнять пункт о «Лачинском коридоре», который содержится в этом же документе?