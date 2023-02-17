Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:09

В интервью ряду европейских телеканалов, которое президент Ильхам Алиев дал по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проходившей в Мюнхене в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена, были озвучены новые предложения, представленные армянской стороне. В частности, глава государства сообщил, что азербайджанская сторона предложила Армении создать пограничный контрольно-пропускной пункт в начале дороги Лачин-Ханкенди, то есть, на границе двух стран. Аналогичные КПП должны быть установлены на въезде и выезде из Зангезурского коридора.

«Мы уже делали это предложение по неофициальным каналам, а сегодня представили его официально, - отметил президент Азербайджана. - Армения не высказала никакой позиции… По нашему первоначальному впечатлению, и Европа, и Америка считают наше предложение логичным. Это, безусловно, важный фактор для урегулирования двусторонних отношений. Потому, что если мы говорим о делимитации границы, то добиться её без пунктов пропуска невозможно. В начале и конце «Зангезурского коридора», а также между Лачинским районом и Арменией должны быть установлены контрольно-пропускные пункты». Что на практике стоит за этим предложением? Означает ли оно, что Азербайджан отказывается от проекта «Зангезурский транспортный коридор», предполагающего беспрепятственную перевозку грузов и пассажиров из Азербайджана в Нахичевань и обратно без необходимости проходить через пограничные КПП? Как известно, армянская сторона изначально была против этого варианта, подчеркивая, что движение по этому коридору может происходить исключительно под погранично-таможенным контролем армянской стороны. Здесь важно уточнить, что сам по себе термин «Зангезурский коридор» в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года не фигурирует – в этом базовом документе речь идет об обеспечении беспрепятственного проезда из Азербайджана в Нахчыван, безопасность которого должна обеспечить ФСБ России.