Аномальные осадки в прибрежной зоне бразильского штата Сан-Паулу вызвали разрушительные наводнения и оползни - погибли 36 человек, 338 остались без крова. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на местные службы.

«Проливные дожди, выпавшие за последние сутки, привели к гибели 36 человек и причинили ущерб в нескольких районах Сан-Паулу, в основном - на побережье. Штормы вызвали наводнения, оползни, сотни людей остались без крова, шоссе Рио-Сантос, Можи-Бертиога и Тамойос заблокированы», - говорится в материале издания.

По информации СМИ, десятки домов в различных муниципалитетах были разрушены полностью - потоками воды или обвалами породы, 228 человек были эвакуированы и 338 лишились жилья. Из-за сложных условий спасатели на вертолетах не смогли оперативно добраться до побережья в районе города Сан-Себастьян, где под завалами находились люди.

Губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас совместно с руководством гражданской обороны находятся в Сан-Кристобале, где за сутки выпало 600 мм осадков и более 50 домов были разрушены.

Местные власти объявили ЧС и отменили карнавальную программу, бразильская армия объявила об отправке военных самолетов в пострадавшую зону.