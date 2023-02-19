В Баку за один день семь человек отравились угарным газом

В отдел токсикологии Клинического медицинского центра по отравлению угарным газом в Баку за один день поступило 7 обращений. Обратились в том числе члены одной семьи.

Как сообщил haqqin.az завотделом медучреждения Азер Магсудов, пациенты были выписаны после оказания первой медицинской помощи.

Причиной отравления стала неисправность труб в ванной комнате и на кухне.