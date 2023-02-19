Доступный мобильный интернет для соцсетей

Nar, предлагающий высококачественный сервис по доступной цене, рекомендует тариф CavanNar 9 для активных пользователей социальных сетей. Абоненты Nar, использующие этот тариф, всего за 9 манатов в месяц получают интернет-пакет объемом в 10 ГБ.

Кроме того, если пользователь CavanNar 9 закончит предоставленный пакет, он также может заказать дополнительный интернет-пакет по более доступной цене. Стоимость дополнительных интернет-пакетов, предназначенных для пользователей CavanNar 9, составляет 2 маната за 500 МБ и 4 маната за 1 ГБ. Для более удобного общения абонентов тарифа CavanNar 9 предусмотрен ежемесячный бонус в размере 500 минут внутритарифных звонков.

Для подключения к тарифу просто наберите *777#9#YES.

Более подробную информацию о тарифе можно получить на странице nar.az/cavannar-9.