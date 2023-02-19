Боррель предупредил Китай

Возможное предоставление Китаем военной помощи России станет красной линией в отношениях между Евросоюзом и КНР.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

«У меня был разговор с государственным советником (Китая – ред.). Выразил нашу сильную тревогу относительно предоставления вооружений России. Попросил его не делать этого. Я сказал ему, что это была бы красная линия в наших отношениях. Он сказал, что они не будут делать этого», - заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Китай якобы рассматривает возможность предоставления России военной помощи.