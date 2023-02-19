Песков о «росте доверия» Путину

Рост уровня доверия президенту России Владимиру Путину обусловлен в том числе консолидацией общества вокруг главы государства «в нынешний сложный момент».

Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, скорее, целый комплекс факторов. Самое главное - это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный. Но общество консолидируется, и консолидируется вокруг президента», - заявил он.

Согласно опубликованным 17 февраля данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия россиян президенту с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п. п. и составляет 79,1%.