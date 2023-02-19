Кремль советует властям Молдовы быть осторожными

Отношения России и Молдовы сейчас являются «весьма напряженными» из-за «антироссийской» позиции молдавских властей, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

Он также посоветовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о российских военных в Приднестровье.

«У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», - указал представитель Кремля во время пресс-колла.

По его словам, Россия «была и есть весьма и весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел», и продолжает выполнять свою функцию. «Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожным с подобными заявлениями», - добавил Дмитрий Песков.

Накануне Дорин Речан, назначенный на прошлой неделе премьером Молдовы, заявил, что российским военным «нужно покинуть регион, а само Приднестровье должно быть демилитаризовано». «Регион нуждается в демилитаризации, а население - в социальной и экономической интеграции с Молдовой», - отметил он.