Кремль: Экономика России твердо стоит на ногах
Российская экономика твердо стоит на ногах и по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Несмотря на все давление, которое идет извне, экономическое и иное давление, все-таки в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах. Более того, по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития. Поэтому это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований», - ответил он журналистам на вопрос, чем обусловлен рост уровня доверия россиян президенту РФ.