Президент США Джо Байден, который приехал с визитом в Киев, сделал свое первое заявление по поводу приезда в украинскую столицу. Об этом Байден сообщил в Твиттере.

«Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался», - указал он.

Выступая на брифинге в Киеве Байден сказал: "Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты".

По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего. "Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад - разделенным, и на этом строился расчет Путина. "Он думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", - сказал американский президент, в очередной раз пообещав поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Байден также заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн. "Во время встречи с Зеленским Байден объявил о военной помощи на $500 млн и сказал, что дополнительные детали об этой помощи будут обнародованы в ближайшие дни", - говорится в сообщении Белого дома.

Американский лидер добавил, что пакет помощи будет включать артиллерийские снаряды, гаубицы и переносные противотанковые комплексы Javelin.