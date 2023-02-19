«Впереди тяжелые дни. Цель Путина - стереть Украину с карты»: Байден выступил с заявлением в Киеве обновлено 14:41; добавлено новое видео
Президент США Джо Байден, который приехал с визитом в Киев, сделал свое первое заявление по поводу приезда в украинскую столицу. Об этом Байден сообщил в Твиттере.
«Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался», - указал он.
Выступая на брифинге в Киеве Байден сказал: "Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты".
По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего. "Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США.
По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад - разделенным, и на этом строился расчет Путина. "Он думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", - сказал американский президент, в очередной раз пообещав поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Байден также заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн. "Во время встречи с Зеленским Байден объявил о военной помощи на $500 млн и сказал, что дополнительные детали об этой помощи будут обнародованы в ближайшие дни", - говорится в сообщении Белого дома.
Американский лидер добавил, что пакет помощи будет включать артиллерийские снаряды, гаубицы и переносные противотанковые комплексы Javelin.
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Президент США Джо Байден приехал в Киев, сообщили украинские СМИ. При этом по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причина - взлет российской авиации.
СМИ опубликовали фотографию, на котором президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский запечатлены у Михайловского собора в Киеве.
Отмечается, что главы государств провели встречу в Михайловском соборе и почтили память защитников Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил визит главы США Джо Байдена в Киев.
«Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», - подписал фото в своем телеграм-канале Зеленский.
Байден во время визита сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, о чем официально будет объявлено завтра, 21 февраля.
Визит американского лидера в Киев — первая его поездка в Украину с начала российского вторжения. Ранее визит не анонсировали. Утром 20 февраля были перекрыты улицы в центре Киева, в том числе вблизи посольства США и центрального железнодорожного вокзала. В МИД Украины говорили, что в Киеве ожидается визит кого-то из «главных» западных союзников страны и обещали «сюрприз».