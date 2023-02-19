С 20 по 24 февраля 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) проходит международная оборонная выставка и конференция IDEX-2023, которая проводится раз в два года. В выставке также принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

На IDEX-2023, в которой принимают участие более 1 350 ведущих компаний и 350 делегаций из 65 стран мира, представлено 145 наименований продукции оборонного назначения, производимой на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

В ходе выставки запланированы встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с государственными и правительственными чиновниками Объединенных Арабских Эмиратов, руководителями делегаций ряда стран-участниц, представителями ведущих компаний.

Международная оборонная выставка и конференция IDEX-2023 продолжит свою работу до 24 февраля.