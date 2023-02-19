Азербайджан и Россия расширяют дорогу на границе

Азербайджан и Россия планируют реконструировать и расширить до четырех полос автомобильную дорогу протяженностью 24 километра между погранично-пропускными пунктами «Самур» и «Ханоба», заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Дагестан Шахин Мустафаев на встрече с председателем правительства Дагестана, председателем комиссии Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в Баку.

Мустафаев рассказал, что в рамках двусторонних соглашений президент Азербайджана выделил средства на реконструкцию и расширение до четырех полос автомобильной дороги протяженностью 24 километра между погранично-пропускными пунктами «Самур» и «Ханоба», а также на реконструкцию таможенного пункта «Ханоба».

Отметим, что по итогам встречи Ш.Мустафаев и А.Абдулмуслимов подписали план мероприятий на 2023-2025 годы по развитию основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном.