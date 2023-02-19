Зеленский может принять участие во встрече лидеров G7

Премьер-министр Фумио Кисида принял решение пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-встрече лидеров стран G7, которая должна пройти под председательством Японии 24 февраля.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что о соответствующем решении глава японского правительства сообщил на встрече руководства Либерально-демократической партии, председателем которой он является. Ранее сообщалось, что желание Зеленского принять участие во встрече лидеров «семерки» озвучивала украинская сторона.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в этом году под председательством Японии и пройдут 24 февраля. Как ранее сообщало агентство Kyodo, на встрече стороны планируют скоординировать позиции относительно сохранения санкционного давления на Россию и продолжения оказания помощи Украине.

Япония неоднократно заявляла, что будет продвигать эту позицию в качестве председателя G7 в текущем году. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры и обеспечение стабильного энергоснабжения Украины.