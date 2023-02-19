Анкара рассчитывает, что США вернут ей деньги за F-35

Турция рассчитывает на возврат суммы в размере $1,4 млрд, выделенных на приобретение американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Что касается F-35, то Турция была исключена из программы. Есть цифра в $1,4 млрд, которую мы заплатили. Поэтому наше самое естественное право - ожидать возврата этих денег. Было бы полезно завершить это как можно скорее», - подчеркнул он.