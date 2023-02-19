Молдова проведет военные учения

С 21 по 23 февраля Министерство обороны Молдовы проведет тактические учения на полигоне в Бельцах. В пресс-релизе ведомства говорится, что тренировки включены в план обучения армии на 2023 год.

«Личный состав мотострелковых взводов проведет комплексное учение, в ходе которого проведет марши и боевые стрельбы из предоставленного оружия в дневное и ночное время», - отмечается на сайте министерства.

В Молдове действует режим ЧП, в начале феврале продленный на 60 дней.