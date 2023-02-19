20 февраля первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

На встрече были подробно обсуждены вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, обсудили вопросы повышения интенсивности совместных учений и рабочих встреч.